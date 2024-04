Je(ux) visite en famille Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan, dimanche 28 juillet 2024.

Soyez acteur de votre visite et découvrez les œuvres de Fernand Leger et André Mare différemment. Affrontez-vous lors d’une partie de polo sur plateau, observez de manière cubiste, mettez-vous dans la peau d’un constructeur et bien d’autres choses encore !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 16:00:00

fin : 2024-07-28 16:45:00

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan 61200 Orne Normandie musee-leger-mare@argentan.fr

