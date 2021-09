Guérande Cybercentre Guérande, Loire-Atlantique Jeux vidéos spécial sports électroniques Cybercentre Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Jeux vidéos spécial sports électroniques Cybercentre, 4 novembre 2021, Guérande. Jeux vidéos spécial sports électroniques

Cybercentre, le jeudi 4 novembre à 15:00

Sur PC ou Switch, jouez en famille et mettez vous au volant sur les jeux Trackmania, Rocket League ou Mario Kart. En famille – dès 7 ans

Public

Sur PC ou Switch, jouez en famille et mettez vous au volant sur les jeux Trackmania, Rocket League ou Mario Kart. En famille – dès 7 ans Cybercentre Centre culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Cybercentre Adresse Centre culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Cybercentre Guérande