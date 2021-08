Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Jeux vidéos et petits défis Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Jeux vidéos et petits défis Mairie de Colomiers, 29 septembre 2021, Colomiers. Jeux vidéos et petits défis

du mercredi 29 septembre au mercredi 8 décembre à Mairie de Colomiers

Une semaine sur deux, hors vacances scolaires, venez vous emparer des manettes du Pavillon Blanc : PS4 et VR, tablettes, borne d’arcade et découvrez les jeux vidéo proposés par le Pavillon Blanc. Vous pouvez aussi venir avec une console et jouer avec des amis sur un grand écran. Et qui sait peut-être organiserons-nous un tournoi ou la création d’un jeu vidéo collectif ! Suivant les séances, les robots seront eux aussi de sortie : à découvrir le bee-bot, l’ozobot, thymio, micro-bit … Du dessin à la programmation ! Mercredis 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre, 5 et 19 janvier de 15h à 18h #jeuVidéo, #tournoi, #robots, #InitiationProgrammation, #VR, #consoleJeux, #retrogaming Entrée libre | Plus de détails sur le site | Tout public | salle de conférence du Pavillon Blanc Une semaine sur deux, hors vacances scolaires, venez vous emparer des manettes du Pavillon Blanc : PS4 et VR, tablettes, borne d’arcade et découvrez les jeux vidéo proposés par le Pavillon Blanc. Vou Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T15:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T15:00:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T15:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T15:00:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T15:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T15:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T15:00:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T15:00:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T15:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T15:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T15:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T15:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T15:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T15:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T15:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T15:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T15:00:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T15:00:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T15:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T15:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T15:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T15:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T15:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T15:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-01T15:00:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-02T15:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T15:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T15:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T15:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-08T15:00:00 2021-11-08T18:00:00;2021-11-09T15:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T15:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T15:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T15:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T18:00:00;2021-11-15T15:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T18:00:00;2021-11-22T15:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T15:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T15:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T15:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T15:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T15:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T15:00:00 2021-11-28T18:00:00;2021-11-29T15:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T15:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T15:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T15:00:00 2021-12-05T18:00:00;2021-12-06T15:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers