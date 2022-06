Jeux vidéo / Tricky Towers sur X Box Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jeux vidéo / Tricky Towers sur X Box Médiathèque Est Floresca Guépin, 28 septembre 2022, Nantes. 2022-09-28

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : oui De 7 à 12 ans Empilez et emboîtez des cubes le plus vite possible, mais prenez garde à ne pas perdre l’équilibre, ou votre tour s’effondrera… Médiathèque Est Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Médiathèque Est Floresca Guépin Adresse 15 Rue de la Haluchère Ville Nantes Age maximum De 7 à 12 ans lieuville Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Jeux vidéo / Tricky Towers sur X Box Médiathèque Est Floresca Guépin 2022-09-28 was last modified: by Jeux vidéo / Tricky Towers sur X Box Médiathèque Est Floresca Guépin Médiathèque Est Floresca Guépin 28 septembre 2022 Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique