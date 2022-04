Jeux vidéo : Tournoi Mario Kart 8 Fellering, 13 avril 2022, Fellering.

Jeux vidéo : Tournoi Mario Kart 8 Fellering

2022-04-13 15:00:00 – 2022-04-13 17:00:00

Fellering Haut-Rhin Fellering

On ne présente plus Mario Kart 8, un incontournable du jeu vidéo ! Choisis ton bolide, ton personnage favori et affronte d’autres joueurs sur des circuits délirants où tous les coups sont permis, y compris les plus fourbes…

Deviens le meilleur et obtiens ton diplôme du meilleur pilote, peut-être même obtiendras-tu une récompense !

Il est possible de rapporter ses propres manettes Switch !

+33 3 89 39 64 00

