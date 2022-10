Jeux vidéo – Spécial Lego ! Plouvien Plouvien Catégories d’évènement: Finistre

Plouvien

Jeux vidéo – Spécial Lego ! Plouvien, 28 octobre 2022, Plouvien. Jeux vidéo – Spécial Lego !

75 Rue Laennec Médiathèque Plouvien Finistre Médiathèque 75 Rue Laennec

2022-10-28 – 2022-10-28

Médiathèque 75 Rue Laennec

Plouvien

Finistre Plouvien 2 groupes : 14h/15h et 15h/16h

Dès 8 ans – Sur inscription mediatheque@plouvien.fr +33 2 98 40 92 59 https://livrecommelair.fr/ Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plouvien Autres Lieu Plouvien Adresse Plouvien Finistre Médiathèque 75 Rue Laennec Ville Plouvien lieuville Médiathèque 75 Rue Laennec Plouvien Departement Finistre

Plouvien Plouvien Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouvien/

Jeux vidéo – Spécial Lego ! Plouvien 2022-10-28 was last modified: by Jeux vidéo – Spécial Lego ! Plouvien Plouvien 28 octobre 2022 75 Rue Laennec Médiathèque Plouvien Finistre Finistre Plouvien

Plouvien Finistre