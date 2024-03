Jeux vidéo Salle multimédia, 2ème étage Guérande, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité !

Dès 9 ans

En accès libre

Salle multimédia (2ème étage)

Salle multimédia, 2ème étage Centre culturel Athanor, 2 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 75 91 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/jeux-video-guerande.html »}]

FAMILLE JEUNESSE