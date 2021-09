Orléans Médiathèque Maurice Genevoix Loiret, Orléans Jeux vidéo Médiathèque Maurice Genevoix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Jeux vidéo Médiathèque Maurice Genevoix, 8 septembre 2021, Orléans. Jeux vidéo

du mercredi 8 septembre au mercredi 29 décembre à Médiathèque Maurice Genevoix

Venez tester les jeux sélectionnées par les médiathécaires sur Switch et /ou PS4. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil).

Sur inscription à l’accueil de la médiathèque Maurice-Genevoix

Réouverture de la salle jeux vidéo à la médiathèque Maurice Genevoix Médiathèque Maurice Genevoix 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:30:00 2021-09-08T17:30:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T17:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T17:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T17:30:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T17:30:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T17:30:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T17:30:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T17:30:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T17:30:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T17:30:00;2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T17:30:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T17:30:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T17:30:00;2021-11-03T14:30:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T17:30:00;2021-11-10T14:30:00 2021-11-10T17:30:00;2021-11-13T14:30:00 2021-11-13T17:30:00;2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T17:30:00;2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T17:30:00;2021-11-24T14:30:00 2021-11-24T17:30:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T17:30:00;2021-12-01T14:30:00 2021-12-01T17:30:00;2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T17:30:00;2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T17:30:00;2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T17:30:00;2021-12-18T14:30:00 2021-12-18T17:30:00;2021-12-22T14:30:00 2021-12-22T17:30:00;2021-12-29T14:30:00 2021-12-29T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque Maurice Genevoix Adresse 1 Place Pierre-Minouflet, 45100 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque Maurice Genevoix Orléans