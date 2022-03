Jeux vidéo Médiathèque de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Venez tester un jeu vidéo en famille, entre amis ou même seul(e) ! Découverte, amusement et émerveillement en perspective pour tous les âges… Possibilité de venir en tant que simple spectateur. _Tout public à partir de 8 ans._

Inscription conseillée dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

