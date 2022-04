Jeux vidéo et handicap : s’adapter Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Jeux vidéo et handicap : s’adapter Redon, 12 mai 2022, Redon. Jeux vidéo et handicap : s’adapter Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

2022-05-12 – 2022-05-12 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou

Redon Ille-et-Vilaine Redon Ille-et-Vilaine Tour d’horizon des moyens existants favorisant l’accès des jeux vidéo aux personnes en situation de handicap

Jeudi 12 MAI à 18h30

Espace Jeunesse, Médiathèque Jean-Michel Bollé

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du Temps Fort Autrement du 3 au 12 MAI 2022 mediatheque@redon-agglomeration.bzh +33 2 99 71 29 38 Tour d’horizon des moyens existants favorisant l’accès des jeux vidéo aux personnes en situation de handicap

Jeudi 12 MAI à 18h30

Espace Jeunesse, Médiathèque Jean-Michel Bollé

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du Temps Fort Autrement du 3 au 12 MAI 2022 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Ville Redon lieuville Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Jeux vidéo et handicap : s’adapter Redon 2022-05-12 was last modified: by Jeux vidéo et handicap : s’adapter Redon Redon 12 mai 2022 ille-et-vilaine redon

Redon Ille-et-Vilaine