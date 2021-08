Falaise Médiathèque du Pays de Falaise Calvados, Falaise Jeux vidéo et film Médiathèque du Pays de Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise

Jeux vidéo et film

du samedi 23 octobre au mercredi 27 octobre

du samedi 23 octobre au mercredi 27 octobre à Médiathèque du Pays de Falaise

[http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr](http://www.mediatheque-cdcfalaise.fr)l et découvrir les joies de l’équitation. Accomplissez des missions passionnantes au centre équestre et remportez des tournois. Jeux sur place sur réservation. Présentation du film en continu. Horaires : * Samedi 23 octobre : 14h-16h30 * Mardi 26 et mercredi 27 octobre : 14h-17h30 Entrée gratuite Renseignements et inscriptions : Médiathèque de Falaise : Yannick Turcas : 02 31 41 64 45 ou 02 58 11 00 00 Site internet : www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Gratuit sur inscription

A l’occasion des Equidays, la Médiathèque de Falaise, en partenariat avec la Bibliothèque du Calvados, vous propose une présentation de jeux vidéo et d’un film sur les chevaux. Médiathèque du Pays de Falaise 5 Rue Gonfroy Fitz-Rou 14700 Falaise Falaise Calvados

