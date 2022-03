Jeux vidéo en famille Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Sur PC ou Switch, essayez-vous en famille à nos coups de coeur du moment ! Venez jouer avec votre(vos) enfant(s) sur PC ou Console Nintendo Switch avec des personnages tout mous (Fall Guys, Gang Beasts, Human Fall Flat, Octodad) ou sur borne d’arcade (Mario 1, Tetris, Space Invaders…). Dès 7 ans

Gratuit – en accès libre

Enfants et parents, jouons ensemble. Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

