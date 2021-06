Guérande Cybercentre - Centre culturel Athanor Guérande, Loire-Atlantique Jeux vidéo en famille Cybercentre – Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Cybercentre – Centre culturel Athanor, le jeudi 19 août à 15:00

Sur PC ou Switch, essayez-vous en famille à nos coups de coeur du moment ! Venez jouer avec votre(vos) enfant(s) sur PC à Keep Talking and Nobody Explode (Opération désamorçage) ou sur borne d’arcade (Mario 1, Tetris, Space Invaders…).

En accès libre, dans la limite des places disponibles. GRATUIT.

2021-08-19T15:00:00 2021-08-19T18:00:00

