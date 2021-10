Guyancourt Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt, Yvelines Jeux vidéo : Découverte de la réalité virtuelle Médiathèque Jean Rousselot Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Médiathèque Jean Rousselot, le samedi 27 novembre à 16:30

Une session de réalité virtuelle pour plonger dans des univers de jeux vidéo plus vrais que nature ! Frissons garantis pour de courts essais. _Adulte_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Une nouvelle approche du jeu vidéo, attention de ne pas confondre le réel et l'imaginaire ! Médiathèque Jean Rousselot 12 Place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2021-11-27T16:30:00 2021-11-27T18:00:00

