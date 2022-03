Jeux vidéo Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Jeux vidéo Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage, 14 avril 2022, Guérande. Jeux vidéo

Cybercentre – Centre culturel Athanor 2ème étage, le jeudi 14 avril à 15:00

Sur PC ou console, venez jouer sur l’un des nombreux jeux en réseau disponible au Cybercentre (Fall Guys, Gang Beast, Stick Fight, Among Us, Minecraft…).

Gratuit – en accès libre

Sur PC ou console, tous les joueurs sont conviés.

2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T18:00:00

