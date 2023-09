Jeux vidéo Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jeux vidéo Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 25 octobre 2023, Paris. Le mercredi 10 avril 2024

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 25 octobre 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 27 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 14 février 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Nintendoland, Just Dance, Mario Party. Seul.e, en équipe, et même avec des bibliothécaires ! Pour tous à partir de 7 ans. Rendez-vous dans la salle de travail à la bibliothèque adulte. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : https://m.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://m.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz
66 rue des Couronnes
75020 Paris

