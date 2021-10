Trappes Médiathèque Anatole-France Trappes, Yvelines Jeux vidéo : Atelier réalité virtuelle Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Du 20 au 27 novembre, dans le cadre des Ludidays, venez jouer à des jeux de société, tester des jeux-vidéo, mais aussi découvrir de nouveaux divertissements. Des aventures immersives en réalité virtuelle vous amèneront dans des lieux insoupçonnés, tout en restant à votre place. Attention de ne pas confondre le réel et l’imaginaire ! _Public : adultes et ados à partir de 13 ans_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Médiathèque Anatole-France, 1 place de la Médiathèque, 78190 Trappes

