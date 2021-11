Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Jeux vidéo : À quoi tu joues ? Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Jeux vidéo : À quoi tu joues ? Dinard, 30 novembre 2021, Dinard. Jeux vidéo : À quoi tu joues ? Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

– Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard Découverte sur grand écran de jeux vidéo multi-joueurs pour tous les âges et expérience d’immersion dans des mondes virtuels à partir de 12 ans grâce au casque de réalité virtuelle. Salle de la Petite ourse

Tout public (à partir de 12 ans pour la réalité virtuelle)

Entrée libre Du mardi 28 au vendredi 31 décembre 2021 – de 14h00 à 18h00 – Médiathèque l’Ourse +33 2 99 46 28 30 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse Découverte sur grand écran de jeux vidéo multi-joueurs pour tous les âges et expérience d’immersion dans des mondes virtuels à partir de 12 ans grâce au casque de réalité virtuelle. Salle de la Petite ourse

Tout public (à partir de 12 ans pour la réalité virtuelle)

Entrée libre Du mardi 28 au vendredi 31 décembre 2021 – de 14h00 à 18h00 – Médiathèque l’Ourse Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Ville Dinard lieuville Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Dinard