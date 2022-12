JEUX VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JEAN ARNAL DE SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS Saint-Mathieu-de-Tréviers Saint-Mathieu-de-Tréviers OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Mathieu-de-Tréviers Catégories d’évènement: Hérault

JEUX VIDÉO À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JEAN ARNAL DE SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
330 Av. des Coteaux de Montferrand
Saint-Mathieu-de-Tréviers, Hérault
2023-01-25

Le mercredi 25/01/2023 à 14h30

A la Médiathèque municipale Jean Arnal Envie de jouer et d’échanger autour du jeu vidéo ? Cet atelier est fait pour vous. Venez essayer les consoles et ordinateurs de la médiathèque, rendez-vous le mercredi 25 janvier 2023 à 14h30. Atelier ouvert à tous, à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription. Jeux vidéo à la Médiathèque municipale Jean Arnal de Saint-Mathieu-de-Tréviers

Les 11 et 25 janvier 2023 +33 4 67 84 40 96 Mairie de SMT

