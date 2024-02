Jeux « Unlock » et Compagnie Montfort-sur-Meu, samedi 6 avril 2024.

Jeux « Unlock » et Compagnie Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Du 24 février au 27 avril, les fées du numérique se penchent sur Montfort Communauté.

Jeux, ateliers, animations pratiques ou artistiques sont au programme.

Découverte de jeux de sociétés originaux et variés qui combinent des éléments physiques et numériques, comme des pions, des cartes et des écrans. Avec l’association La Forge Naine !

– Samedi 2 mars de 14h30 à 17. À la Salle du Conseil de la mairie de Breteil. Entrée libre, à partir de 8 ans

– Samedi 9 mars de 14h30 à 17h. À la médiathèque La mosaïque des mots d’Iffendic. Avec la participation de Le Coffre de Merlin Boutique de jeux de société. Entrée libre, à partir de 8 ans

– Samedi 16 mars de 14h30 à 17h. À la Salle Lacoustik de Bédée. Entrée libre, à partir de 8 ans

– Samedi 30 mars de 15h à 17h30. À la Médiathèque La Girafe de Montfort-sur-Meu. Entrée libre, à partir de 8 ans

– Samedi 6 avril de 14h30 à 17h. À la Barakafé à Saint-Gonlay. Entrée libre, à partir de 8 ans

– Samedi 13 avril de 14h30 à 17h. À la Médiathèque La Parchemine de Pleumeleuc. Entrée libre, à partir de 8 ans .

Début : 2024-04-06 14:30:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne effetnumerique@montfortcommunaute.bzh

