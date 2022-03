Jeux Traditionnels Flamands Site de la Porte aux Boules Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril

Animation avec des jeux traditionnels du nord en continu tout le week-end : démonstrations, manipulations, valises de casse-tête… des jeux authentiques pour s’amuser en famille avec l’association Wellouëj.

