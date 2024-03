Jeux sur l’agriculture au jardin de La Verrerie Jardins de La Verrerie Arles, dimanche 9 juin 2024.

Jeux sur l’agriculture au jardin de La Verrerie Ateliers autour de l’agriculture et de l’alimentation Dimanche 9 juin, 14h00 Jardins de La Verrerie Entrée libre

Début : 2024-06-09T14:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Pour fêter l’agriculture, Solaal, Les Etats Généreux, le Conseil De Développement du Pays d’Arles et le tiers-lieu La Verrerie proposent un après-midi au jardin dès 14h !

ateliers coloriages et jeux sur l’agriculture et l’alimentation romaine (en autonomie)

Rejoignons-nous pour un bel après-midi à la rencontre des jardins nourriciers d’hier et d’aujourd’hui !

Jardins de La Verrerie Chemin de la Verrerie 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

