1ère étape de la caravane des Jeux Sportifs le mercredi 23 juin de 11h à 18h à l’ile Charlemagne (plaine ouest). Cet événement se matérialisera par la mise en place d’un mini village olympique (cérémonie d’ouverture à 10h45…) avec la proposition de 6 à 8 ateliers d’initiations à la pratique d’activités physiques et sportives Olympiques et paralympiques (Aviron, Volley assis, Tir à la carabine laser, Handball, Gymnastique, Hockey sur gazon…). L’accès à cet événement est gratuit et ouvert à tous (parents avec enfants, personnes à mobilité réduite pour le volley assis et l’aviron).

