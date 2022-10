Jeux sportifs en famille Pont-l’Abbé, 29 octobre 2022, Pont-l'Abbé.

Jeux sportifs en famille

13 Rue des Déportés Pont-l’Abbé Finistre

2022-10-29 13:30:00 – 2022-10-29 17:00:00

Pont-l’Abbé

Finistre

Venez partager les bienfaits du sport en famille au stade bigouden. Les maîtres-nageurs sauveteurs de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud et 2 jeunes sapeurs pompier de Pont-l’Abbé se mobilisent pour vous offrir un moment privilégié en famille autour des vertus du sport.

Au programme 5 activités précédées d’un échauffement adapté à tous, suivies d’un retour au calme et d’un atelier nutrition.

Mémo relai : jeu de relais basé sur la mémoire et l’observation accessible à partir de 2 ans.

Triple épreuve : saut en longueur, saut en hauteur, course ludique par 2 attachés aux chevilles pour la coordination.

‍ Parcours pompier : vitesse, adresse, agilité, équilibre et force pour découvrir les gestes à exercer en situation d’intervention de secours.

Vortex : lancer de précision avec un objet en mousse pour initier les plus jeunes au plaisir du lancer en toute sécurité.

Pétéca : sport ancestral brésilien, mélange de badminton, de volley-ball et de pelote basque.

Du petit dernier, aux parents, grands-parents et arrières grands-parents, chacun pourra relever le défi. Plaisir, convivialité et complicité seront au rendez-vous !

L’équipe des maîtres-nageurs étant mobilisée sur cet événement, la piscine sera exceptionnellement fermée le samedi 29 octobre. En cas de pluie, l’après-midi sera délocalisé dans la salle multifonction de Plomeur.

+33 2 98 87 14 42

