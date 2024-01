Jeux, scènes et matchs : tir à l’arc et motricité à la médiathèque J.P. Melville Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le 27 janvier 2024, à J-6 mois du coup d’envoi des Jeux Olympiques, la Ville de Paris propose des cours de sports gratuits dans ses établissements culturels dont la médiathèque Jean-Pierre Melville (13e).

Théâtres, musées, bibliothèques… Le 27 janvier prochain, venez profiter de plus de 3O cours de sports gratuits dans des lieux culturels parisiens pour fêter les J-6 mois du lancement des Jeux Olympiques.

Cette

journée, organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle parisienne, vise à

rapprocher les secteurs culturels et sportifs en mêlant art et sport de façon

inédite et en proposant à tous de découvrir une discipline dans un cadre

insolite.

La médiathèque Jean-Pierre Melville vous propose 4 cours de sport pour tous les âges :

> 13h30-14h30 : tir à l’arc et parcours de motricité pour les 7/12 ans (16 pers.)

> 14h30-15h30 : tir à l’arc et parcours de motricité pour les 7/12 ans (16 pers.)

> 15h30-16h30 : cours de remise en forme pour adultes (16 pers.)

> 16h30-17h30 : cours de remise en forme pour adultes (16 pers.)

Tenue sportive conseillée, pas de vestiaire sur place.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/pro/directiondesaffairesculturelles-paris

© Guillaume Bontemps/Ville de Paris