Jeux, scènes et matchs : initiation aux sports de combat au Grand Parquet ! Le Grand Parquet Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le 27 janvier 2024, à J-6 mois du coup d’envoi des Jeux Olympiques, la Ville de Paris propose des cours de sports gratuits dans ses établissements culturels dont le Grand Parquet (18e).

Théâtres, musées, bibliothèques… Le 27 janvier prochain, venez profiter de plus de 3O cours de sports gratuits dans des lieux culturels parisiens pour fêter les J-6 mois du lancement des Jeux Olympiques.

Cette

journée, organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle parisienne, vise à

rapprocher les secteurs culturels et sportifs en mêlant art et sport de façon

inédite et en proposant à tous de découvrir une discipline dans un cadre

insolite.

Le Grand Parquet propose trois séances d’initiation aux sports de combat (lutte) sur la scène du théâtre

> 11h-12h (15 pers.)

> 13h-14h (15 pers.)

> 14h30-15h30 (15 pers.)

Prévoir des vêtements confortables et chauds pour la séance.

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/pro/directiondesaffairesculturelles-paris

Ludivine Boizard/Ville de Paris