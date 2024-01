Jeux, scènes et matchs : des cours de sports gratuits dans les bibliothèques, musées et théâtres de la Ville, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Samedi 27 janvier, à 6 mois du coup d’envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques, venez profiter de plus de 3O cours de sports gratuits dans des lieux culturels parisiens.

Boxe fit face à la Danse de Paris de Matisse, lutte en musique à la Philharmonie des enfants ou tir à l’arc à la bibliothèque Jean-Pierre Melville… à 6 mois du lancement des épreuves des Jeux Olympiques, établissements culturels de la Ville de Paris se mettent au sport et accueilleront des séances sportives insolites et gratuites.

Cette journée, organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle parisienne, lance le coup d’envoi de la programmation culturelle et sportive portée par la Ville de Paris en 2024. Tout au long de l’année, des créations inédites mêlant art et sport investiront les établissements culturels parisiens et l’espace public pour préparer l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques et mettre en lumière la vitalité de la création parisienne.

© Fabrice Gaboriau – Musée d’Art moderne de Paris