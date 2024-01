Jeux, scènes et matchs : découverte de la lutte à la Philharmonie des enfants Philharmonie de Paris Paris, samedi 27 janvier 2024.

de 10h30 à 11h10

de 11h30 à 12h10

.Tout public. gratuit sous condition

Le 27 janvier 2024, à J-6 mois du coup d’envoi des Jeux Olympiques, la Ville de Paris propose des cours de sports gratuits dans ses plus beaux établissements culturels dont la Philharmonie des enfants.

Théâtres, musées, bibliothèques… Le 27 janvier prochain, venez profiter de plus de 3O cours de sports gratuits dans des lieux culturels parisiens pour fêter les J-6 mois du lancement des Jeux Olympiques.

Cette

journée, organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle parisienne, vise à

rapprocher les secteurs culturels et sportifs en mêlant art et sport de façon

inédite et en proposant à tous de découvrir une discipline dans un cadre

insolite.

La Philharmonie des enfants propose deux séances de découverte de la lutte, une expérience parents-enfants dans la salle de la petite fabrique.

> 10h30-11h10 (10 pers.)

> 11h30-12h10 (10 pers.)

Chaque participant doit prendre une place, parents compris !



Rendez-vous directement à l’espace d’accueil de la Philharmonie des enfants, en contournant la Philharmonie de Paris par la gauche, puis en empruntant l’ascenseur jusqu’au premier étage. Des agents d’accueil seront présents pour accompagner les participants jusque dans la salle de la Petite Fabrique.

Plan d’accès à la Philharmonie

La Philharmonie des enfants est un espace permanent de la Philharmonie de Paris. Le parcours est composé de cinq univers thématiques et d’une trentaine d’installations manipulables qui invitent les enfants, de 4 à 10 ans, à découvrir en totale liberté les superpouvoirs de la musique tout en s’amusant.

Ouvert du mardi au dimanche sur réservation.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/pro/directiondesaffairesculturelles-paris

© Denis Allard Philharmonie-des-enfants