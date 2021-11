Combs-la-Ville Médialudothèque La Coupole Combs-la-Ville, Seine-et-Marne Jeux « Princesses et chevaliers » Médialudothèque La Coupole Combs-la-Ville Catégories d’évènement: Combs-la-Ville

Seine-et-Marne

Jeux « Princesses et chevaliers » Médialudothèque La Coupole, 22 janvier 2022, Combs-la-Ville. Jeux « Princesses et chevaliers »

Médialudothèque La Coupole, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00 Inscrivez-vous pour une heure de jeu sur place à la ludothèque, sur le thème des princesses et des chevaliers ! Médialudothèque La Coupole Rue Jean François Millet 77380 Combs-la-Ville Combs-la-Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Combs-la-Ville, Seine-et-Marne Autres Lieu Médialudothèque La Coupole Adresse Rue Jean François Millet 77380 Combs-la-Ville Ville Combs-la-Ville lieuville Médialudothèque La Coupole Combs-la-Ville