Jeux pour tout-petits : P'tit jeux en pagaille Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d'évènement: Plaisir

Yvelines

Jeux pour tout-petits : P'tit jeux en pagaille Médiathèque de la Mosaïque, 24 novembre 2021, Plaisir.

Médiathèque de la Mosaïque, le mercredi 24 novembre à 10:30

Bata waf, Panique au jardin, 3 petits cochons et autres jeux pour un moment de découverte ludique en famille. _Public : de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte_ _Durée : 1h_ _Sur réservation_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

Partager un moment ludique en famille avec cette sélection de jeux spécial tout-petits. Médiathèque de la Mosaïque 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Plaisir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T10:30:00 2021-11-24T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Plaisir, Yvelines Autres Lieu Médiathèque de la Mosaïque Adresse 98, avenue François-Mitterrand 78370 Plaisir Ville Plaisir lieuville Médiathèque de la Mosaïque Plaisir