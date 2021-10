Trappes Médiathèque Anatole-France Trappes, Yvelines Jeux pour tout-petits : Jeux éducatifs et pédagogiques Médiathèque Anatole-France Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Médiathèque Anatole-France, le mercredi 24 novembre à 10:30

Avec la société **Didacto** et sa sélection de jeux et atelier pour jouer en famille présenté et animé par notre représentante Didacto, **Marie-Christine Roux.** Découverte de jeux et amusement au programme ! _Public : de 0 à 5 ans_ _Durée : 30 min_ _Sur réservation_

À découvrir ! Une sélection de jeux et atelier pour jouer en famille dans le cadre des Ludidays.

Médiathèque Anatole-France
Plaine de Neauphle
1, place de la Médiathèque
78190 Trappes

24 novembre 2021, 10:30-11:00

