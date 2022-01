Jeux pour tous Meillant, 10 février 2022, Meillant.

Jeux pour tous Meillant

2022-02-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-10 17:00:00 17:00:00

Meillant Cher Meillant

Oh Meillant et la bibliothèque de Meillant vous invitent pour à un après-midi jeux gratuit et ouvert à tous à l’espace des Chaumes à Meillant.

+33 2 48 63 30 86

Oh Meillant et la bibliothèque de Meillant vous invitent pour à un après-midi jeux gratuit et ouvert à tous à l’espace des Chaumes à Meillant.

Oh Meillant

Meillant

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE