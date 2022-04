Jeux pour tous CityStade Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Jeux pour tous CityStade, 15 avril 2022, Chantepie. Jeux pour tous

CityStade, le vendredi 15 avril à 14:00

Jeux pour tous, un nouveau rendez-vous festif et gratuit pour toute la famille : * jeux, * chasse aux trésors, * gourmandises, * atelier réparation de vélo, * et plein d’autres surprises… Rendez-vous vendredi 15 avril de 14h à 18h au City-Stade à Chantepie.

Gratuit – ouvert à tous

Un grand événement gratuit pour toute la famille CityStade place Rosa Parks Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu CityStade Adresse place Rosa Parks Chantepie Ville Chantepie lieuville CityStade Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

CityStade Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Jeux pour tous CityStade 2022-04-15 was last modified: by Jeux pour tous CityStade CityStade 15 avril 2022 chantepie CityStade Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine