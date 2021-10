Amilly Ludothèque Amilly, Loiret JEUX PARLE ADOS Ludothèque Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Les collégiennes et collégiens d’Amilly sont invités à se retrouver à la ludothèque – 304 rue de la Libération – le vendredi 8 octobre dès 19h. Sarah et Lorie proposent de venir « jouer, parler, échanger, réfléchir avec nous ». Confidentialité et goûter garantis ! Sur inscription au 02 38 28 76 09 / 02 38 28 76 75 ou [ludotheque@amilly45.fr](mailto:ludotheque@amilly45.fr) JEUX PARLE ADOS Ludothèque 304 rue de la libération 45200 amilly Amilly Loiret

