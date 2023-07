Cet évènement est passé Jeux olympiques et paralympiques : découvrez l’exposition « Histoire, Sport et Citoyenneté » Pôle Rosa Luxembourg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Jeux olympiques et paralympiques : découvrez l'exposition « Histoire, Sport et Citoyenneté » Pôle Rosa Luxembourg Paris, 1 avril 2023, Paris. Du samedi 01 avril 2023 au lundi 30 septembre 2024

gratuit

Des Jeux olympiques d’Athènes de 1896 aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, plongez dans plus de 125 ans d’histoire du sport à travers 45 portraits d’athlètes. Initiée par la CASDEN, l’exposition « Histoire, Sport et Citoyenneté » soutient la promotion du sport et des valeurs de l’olympisme à travers le récit de 45 sportifs d’exception. L’exposition est disponible en itinérance dans plusieurs établissements de la Ville : Consulter l’exposition en ligne

Pôle Rosa Luxembourg 71 rue du Château des rentiers 75013 Paris

© Bob Thomas/Getty Images Derartu Tulu [Éthiopie] défilant avec le drapeau de l'Éthiopie après sa victoire, photographie de Bob Thomas, 1992.

