Jeux olympiques et paralympiques 2024 : accueillir et accompagner les personnes handicapées dans les pratiques sportives La Maison des métallos, 21 novembre 2022, Paris.

Le lundi 21 novembre 2022

de 09h00 à 13h00

. gratuit

La Charte « Sport et handicap » a pour objectif de donner des repères dans l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées dans les activités physiques et sportives. Elle a été rédigée par le collectif « Sport en commun » regroupant plus de 50 membres et compte 21 signataires. La démarche a été initié par l’Espace éthique Île-de-France, la FSGT, Handidactique et EPS & société. Elle est aujourd’hui signée par une vingtaine d’organisations – fédérations sportives, universités, associations, entreprises… – et présentée le 21 novembre 2022 à la maison des Métallos

Les Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris s’annoncent comme une grande fête du sport et de la fraternité, suivie par plusieurs milliards de personnes à travers le monde. Nous devons collectivement être au rendez-vous de ces valeurs universelles.

Rendre les Jeux olympiques et paralympiques accueillants n’aura de sens que si cette invitation qui est faite aux personnes handicapées de pratiquer une activité sportive peut être ensuite réalisée dans les meilleures conditions. Il s’agit donc de s’inscrire dans l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques 2024 pour développer la pratique sportive dans toute sa diversité (activité physique, handisport, sport adapté et sport partagé) dans les lieux de pratique.

C’est pourquoi le collectif « Sport en commun » présente la Charte de l’« Accueil et accompagnement des personnes handicapées dans les activités physiques et sportives ». Notre objectif, à travers la rédaction et la diffusion de cette charte, est de promouvoir l’accompagnement humain nécessaire aux personnes vivant avec un handicap. Elle expose ainsi les grands principes de l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leurs activités physiques et sportives afin de les discuter collectivement sur le terrain – dans les clubs sportifs, mais aussi dans les établissements scolaires ou médico-sociaux –, et de les mettre en pratique.

Programme

9h-9h20 Accueil et présentation du collectif « Sport ensemble »

Noé Robin, Chargé de mission Métallos 2024 ,Maison des métallos

Fabrice Gzil, Professeur de l’EHESP, directeur adjoint de l’Espace éthique d’Île-de-France

Yves Renoux, Formateur et Dirigeant à la FSGT, membre des Convivialistes

Jean-Pierre Lepoix, Membre du bureau du centre EPS et société

9h20-9h30 : le mot du parrain de la charte

Charles Rozoy, Champion paralympique en natation handisport, parrain de la charteCe mot sera lu par Sébastien Claeys.

9h30-10h30 : une charte de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées dans les pratiques sportives : constats et perspectives

Des acteurs du collectif « Sport en commun » partagent le sens de leur adhésion à la charte « Sport et handicap » et nous donnent des perspectives sur la manière dont ils vont la faire vivre sur le terrain.

Animateur : Sébastien Claeys, responsable du débat public, Espace éthique Île-de-France, coordinateur du collectif « Sport en commun »

Cyrille Dorléans, Enseignant en EPS, docteur en sociologie du sport et du handicap, Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Coline Le Bolloc’h, Responsable plaidoyer, Siel Bleu

Juliette Pinon, Chargée de mission Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, URIOPSS Île-de-France

Marion Relier, Directrice régionale adjointe de l’académie de Créteil, Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Hugues Rolan, Secrétaire général Adjoint, Conférence des Directeurs et Doyens d’UFR STAPS (C3D STAPS)

Jérôme Rousseau, Président de Novosports association

Muriel Vandecapelle-Siclis, Vice-présidente Fédération Française Handisport (FFH), en charge des relations extérieures et du développement de la danseÉchanges avec la salle.

10h45-11h45 : Spectacle de danse inclusive par des scolaires

11h45-12h30 : Quelle place pour les personnes handicapées dans les politiques du sport ? Jérémie Boroy, Président du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), membre du Comité économique, social et environnemental (CESE)

Pierre Deniziot, Conseiller régional de la Région Île-de-France, Délégué spécial à la Promesse républicaine, au Handicap et à l’Accessibilité

12h30-13h Conclusion et signature collective de la charte

Pascal Jacob, Président Handidactique

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

FFH Charte Sport et Handicap