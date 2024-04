Jeux Olympiques, en route vers Paris 2024 ! Place Gambetta Paimpol, samedi 13 avril 2024.

Le 13 septembre 2017, la France se voyait officiellement confier l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 100 ans après les Jeux sont de retour dans la capitale et c’est un pays tout entier qui vibrera au rythme des exploits des plus grands athlètes internationaux.

L’exposition Jeux Olympiques en route vers Paris 2024 ! revient sur l’histoire de l’olympisme, de son origine antique à son rayonnement planétaire actuel, en passant par la présentation de son organisation et la mise en avant du rôle crucial joué par Pierre de Coubertin. Une partie sera également consacrée aux médaillés bretons aux Jeux Olympiques, ainsi qu’à l’histoire du sport en Bretagne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-05-12 18:30:00

Place Gambetta La Halle

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

