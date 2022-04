Jeux Olympiques des Grenouilles Arbois, 28 avril 2022, Arbois.

EUR Jeux olympiques des Grenouilles pour les 5-8 ans, avec Christine et Emilie. Création d’une grenouille sauteuse en origami et participation avec elle à différentes épreuves : course, saut en hauteur et en longueur etc.

Conditions : gratuit, sur réservation.

+33 3 84 37 41 90

