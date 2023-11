Jeux olympiques de Paris 2024 : enfin des jeux paritaires ? Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Jeux olympiques de Paris 2024 : enfin des jeux paritaires ? Centre Pompidou Paris, 6 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Dans le cadre du cycle « Des droits pour toutes et tous », la Bpi organise une rencontre sur le thème de la parité dans le milieu sportif. Les JO de Paris seront les premiers jeux paritaires : le Comité International Olympique annonce une égalité entre les hommes et les femmes parmi les athlètes sélectionné·e·s et déploie des efforts pour promouvoir l’égalité des genres, notamment avec la création de nouvelles épreuves mixtes. Pourquoi reconnaître la place des femmes dans le sport a-t-il pris autant de temps ? Au-delà de cette parité affichée, les débats récents sur la participation aux compétitions des sportives transgenres montrent que le corps féminin fait encore l’objet de contrôle dans le sport et que les objectifs d’inclusion et d’équité ne sont pas faciles à atteindre.

Qu’en est-il sur le terrain au quotidien ? Comment lutter concrètement contre des inégalités persistantes dans le domaine du sport ? Avec



Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, historienne du sport, chercheuse au Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport à l’Université de Lyon 1

Cécile Ottogalli-Mazzacavallo, historienne du sport, chercheuse au Laboratoire sur les Vulnérabilités et l'Innovation dans le Sport à l'Université de Lyon 1

Les Dégommeuses, équipe de foot et association militante pour lutter contre les discriminations dans le sport

Jeux olympiques 1928 d'Amsterdam : les épreuves d'athlétisme sont ouvertes pour la première fois aux femmes. La Canadienne Myrtle Cook remporte le 100 mètres

