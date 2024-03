Jeux Olympiques de Mediolanum Mâlain, samedi 25 mai 2024.

Jeux Olympiques de Mediolanum Mâlain Côte-d’Or

A travers une série d’épreuves et d’activités, venez découvrir le monde antique et plus particulièrement la vie à l’époque gallo-romaine.

Animations gratuites.

Site ouvert de 10 h à 18h.

Possibilité de se restaurer sur place. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Site archéologique de Mediolanum

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

L’événement Jeux Olympiques de Mediolanum Mâlain a été mis à jour le 2024-03-26 par OT Ouche et Montagne