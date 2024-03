JEUX OLYMPIQUES Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 28 juillet 2024.

JEUX OLYMPIQUES dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 28 juillet et 2 août Centre Loireole 510 €

Activités

Les jeunes auront une semaine très sportive en pratiquant certains des sports figurants aux JO au cours de cette semaine.

Vêtus de leur Tee-shirt Olympique ils s’affronteront en équipe ou individuellement, toujours dans un esprit sportif et solidaire, et seront amenés à découvrir la pratique de nombreux sports.

Notre sélection : Rugby, Hockey, Base ball, Boxe éducative, Basket, dérivé du Golf, Natation, Plongeon, Waterpolo, dérivé du Tir à l’arc, Skate board, …

Beaucoup de possibilités sportives tout au long de cette semaine, grâce aux nombreuses installations du centre mais aussi aux différents intervenants sportifs prévus.

De plus les jeunes pourront suivre chaque jour les actualités des épreuves des Jo prévues à ces dates, faire un point chaque jour sur les équipes gagnantes, et pourquoi pas regarder certaines épreuves en direct.

Médailles, coupes et podium ne seront pas oubliées pour nos courageux sportifs de la semaine.

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer au ping-pong, faire des balades ou de la randonnée.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire

