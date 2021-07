Je(ux) nature en famille: découverte de la nature au fil des saisons La Celle-Condé, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, La Celle-Condé.

Je(ux) nature en famille: découverte de la nature au fil des saisons 2021-07-21 – 2021-07-21

La Celle-Condé Cher La Celle-Condé

Soyez au plus proche de la nature, accompagnés d’un guide nature, et vous vous réappropriez votre campagne riche encore d’une faune et flore, en été comme à l’automne, date de ces sorties.

Sur inscription

Pour petits et grands, à la découverte de notre faune et flore en été et à l’automne, au milieu du bocage

Rendez-vous précisé lors de l’inscription

info@cpiebrenne.fr +33 2 54 39 23 43

CPIE Brenne

