Jeux m’en Melle – Semaine en Famille Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Svres

Melle

Jeux m’en Melle – Semaine en Famille Melle, 29 octobre 2022, Melle. Jeux m’en Melle – Semaine en Famille

Rue de la Mairie Salle Jacques Prévert Melle Deux-Svres Salle Jacques Prévert Rue de la Mairie

2022-10-29 – 2022-10-29

Salle Jacques Prévert Rue de la Mairie

Melle

Deux-Svres EUR Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Jeux m’en Melle Samedi 29 octobre de 14h à minuit, salle Jacques Prévert à Melle Grande salle de jeux de société avec jeux en famille et jeux experts.

Un espace pour les « tout-petits » et sur tables pour les moins de 7 ans, proposé par la Ludothèque Malle de Jeux de Celles-sur-Belle de 14h à 18h Initiation aux jeux de rôle à partir de 5 ans. Tables de jeux de rôle pour initiés l’après-midi et le soir. Bar et crêpes sur place, petite restauration en soirée (Food trucks)

Pour tous Gratuit Renseignements : village.parallele@gmail.com Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Jeux m’en Melle Samedi 29 octobre de 14h à minuit, salle Jacques Prévert à Melle

Initiation aux jeux de rôle à partir de 5 ans. Tables de jeux de rôle pour initiés l’après-midi et le soir. Pour tous Gratuit Renseignements : village.parallele@gmail.com Salle Jacques Prévert Rue de la Mairie Melle

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Svres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Melle Deux-Svres Salle Jacques Prévert Rue de la Mairie Ville Melle lieuville Salle Jacques Prévert Rue de la Mairie Melle Departement Deux-Svres

Melle Melle Deux-Svres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Jeux m’en Melle – Semaine en Famille Melle 2022-10-29 was last modified: by Jeux m’en Melle – Semaine en Famille Melle Melle 29 octobre 2022 Deux-Svres Melle Rue de la Mairie Salle Jacques Prévert Melle Deux-Svres

Melle Deux-Svres