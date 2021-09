Melle Melle Deux-Sèvres, Melle Jeux m’en Melle Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Jeux m’en Melle Melle, 2 octobre 2021, Melle. Jeux m’en Melle 2021-10-02 – 2021-10-02

Melle Deux-Sèvres Jeux m’en Melle Animations autour des jeux coopératifs Samedi 2 octobre salle de Saint-Martin-lès-Melle de 14h à 19h puis de 21h à minuit

Pour des joueurs de 0 à 100 ans Jeux coopératifs pour tous : jeux en grand groupe, jeux de cohésion, jeux de rôles, espace tout petits… Sur place, vente de crêpes et boissons fraîches Pass sanitaire et port du masque Jeux m’en Melle Animations autour des jeux coopératifs Samedi 2 octobre salle de Saint-Martin-lès-Melle de 14h à 19h puis de 21h à minuit Sur place, vente de crêpes et boissons fraîches Pass sanitaire et port du masque Jeux m’en Melle Animations autour des jeux coopératifs Samedi 2 octobre salle de Saint-Martin-lès-Melle de 14h à 19h puis de 21h à minuit

Pour des joueurs de 0 à 100 ans Jeux coopératifs pour tous : jeux en grand groupe, jeux de cohésion, jeux de rôles, espace tout petits… Sur place, vente de crêpes et boissons fraîches Pass sanitaire et port du masque dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Ville Melle lieuville 46.22283#-0.15964