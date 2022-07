Jeux Marionnettiques Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

2022-07-18 – 2022-07-22

L'Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy

Vitry-le-François

Marne

Eli Neva Jaramillo – Cie Succursale 101. Neuf ateliers d'initiation à la marionnette adaptés aux enfants de 2 à 12 ans. Chaque séance sera l'occasion de découvrir une technique. Sur réservation.

