Je(ux) m’amuse en famille Levet Levet, mercredi 28 février 2024.

Mercredi

Des ateliers et animations pour tous les âges sur les émotions.

Toute une après-midi consacrée à des ateliers et animations sur la thématique des émotions. Cet événement, porté par le comité REAAP Sud 18, est ouvert à tous les âges.

Retrouvez aussi deux spectacles à 16h, le spectacle par la compagnie La Fabrique des Rêves, dès 1 an suivi d’un goûter offert . Et, à 18h30, spectacle pour les jeunes dès 13ans proposé par Aurachrome Théâtre. EUR.

Début : 2024-02-28

Impasse des Violettes

Levet 18340 Cher Centre-Val de Loire

