JEUX LUDOTHÈQUE – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hrault

JEUX LUDOTHÈQUE – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers, 2 novembre 2022, Béziers. JEUX LUDOTHÈQUE – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES

Béziers Hrault

2022-11-02 09:00:00 – 2022-11-02 12:00:00 Béziers

Hrault Découverte de jouets et de jeux adaptés aux enfants: sensoriels, manipulations, mémoire, coopération, adresse… Découverte de jouets et de jeux adaptés aux enfants: sensoriels, manipulations, mémoire, coopération, adresse… +33 4 67 36 71 31 Béziers

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hrault Autres Lieu Béziers Adresse Béziers Hrault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hrault

Béziers Béziers Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

JEUX LUDOTHÈQUE – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers 2022-11-02 was last modified: by JEUX LUDOTHÈQUE – FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES Béziers Béziers 2 novembre 2022 Béziers Béziers Hrault Hrault

Béziers Hrault