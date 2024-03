Jeux ludiques d’exploration des cinq sens Jardin des plantes Les Capellans Saint-Cyprien, samedi 1 juin 2024.

Jeux ludiques d’exploration des cinq sens À l’occasion de la 21éme édition des Rendez-vous au Jardin. Nous vous proposons une animation à destination du jeune public le samedi 1 juin 2024 de 15h00 à 17h00 sur le thème : » Nos cinq sens ». Samedi 1 juin, 15h00 Jardin des plantes Les Capellans Gratuit. Sur inscription préalable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Avec Laëtitia Leclercq des « P’tites graines en Vadrouille », venez vous amuser au travers de jeux ludiques afin d’explorer vos cinq sens au sein du Jardin des Plantes de Saint-Cyprien.

Retrouver des lieux à partir de photos, reconnaître des éléments naturels en les palpant les yeux bandés, écouter le concert de la Nature, ou encore identifier les odeurs de différentes plantes aromatiques…

Ce jeu permettra de découvrir ou redécouvrir combien la nature stimule nos sens et réveille nos émotions. Ensuite, les enfants pourront fabriquer un portrait chinois en décorant des petits cadres à l’aide d’éléments naturels faisant appel aux 5 sens. Les enfants utiliseront plusieurs techniques et divers matériaux selon les envies de chacun (bois flottés, avec de la menthe, éléments naturels , des couleurs et des formes…)

Le parc, aménagé dans ce qui fut le parc de «La Villa des Capellans», château construit par la famille De Rovira à la fin du XIXe siècle, de 5 ha environ, a été restauré par la ville de Saint-Cyprien en 1998, pour sauvegarder ce patrimoine centenaire et en faire un jardin botanique comptant plus de 800 espèces dont 35 de palmiers, une bambouseraie, une collection remarquable de roses anciennes et des essences méditerranéennes parfois très rares.

Un long « embarcadère » conduit les promeneurs jusqu'au plan d'eau sur lequel règne, l'été, le nénuphar géant Victoria. De nombreux parcours de découverte sont possibles, depuis le plan d'eau et ses gigantesques carpes Koï, la bambouseraie ou encore les sculptures géantes aux formes plus ou moins étonnantes imaginées par les plus grands artistes contemporains comme, entre autres, la "Granitoïd trans goa Koï Koï", une sculpture de 15 tonnes, composée de 14 pièces de granit et de grès rose, taillée par le duo d'artistes Grégory Gicquel et Daniel Dewar, jeunes sculpteurs lauréats en 2012 du Prix Marcel Duchamp.