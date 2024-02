JEUX LUDIQUES AVEC WISUD POUR LES 4-7 ANS Saint-Clément-de-Rivière, jeudi 15 février 2024.

JEUX LUDIQUES AVEC WISUD POUR LES 4-7 ANS Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Encadrés par des animateurs, les enfants pourront rire, courir et partager des moments en pleine nature dans le parc de Pic Natura derrière l’office de tourisme et en toute sécurité !

Ils pourront profiter de différentes épreuves tel une course d’orientation, une épreuve inspirée des poteaux de Koh Lanta, une dégustation à l’aveugle, un morpion géant, un parcours du combattant… autant d’animations qui plairont à coup sûr à vos enfants et leur laisseront des souvenirs inoubliables !

10 euros en prévente / 15 euros sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 10:30:00

fin : 2024-02-15 12:00:00

290 Parc de Saint Sauveur

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie animations@tourisme-picsaintloup.fr

L’événement JEUX LUDIQUES AVEC WISUD POUR LES 4-7 ANS Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2024-02-05 par OT DU GRAND PIC ST LOUP