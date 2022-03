JEUX JOUE, NOUS JOUONS Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: Cossé-le-Vivien

Mayenne

JEUX JOUE, NOUS JOUONS Médiathèque 58 place de Tussenhaussen Cossé-le-Vivien

2022-04-16

Cossé-le-Vivien Mayenne Cossé-le-Vivien Nos ludothécaires vous invitent à découvrir des jeux de société ou bien à partager ceux que vous aimez ! Temps ludique à la médiathèque de Cossé-le-Vivien. bibliothequecosselevivien@paysdecraon.fr +33 2 43 91 79 77 https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/lecture-publique/ Nos ludothécaires vous invitent à découvrir des jeux de société ou bien à partager ceux que vous aimez ! Médiathèque 58 place de Tussenhaussen Cossé-le-Vivien

